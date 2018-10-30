В Польщі затримали підлітків, які напали на українця

"Поліція затримала двох молодих чоловіків, які жорстоко побили і пограбували українця та поляка", - сказано у повідомлені.



Перший інцидент трапився влітку цього року. На поляка та українця, котрі йшли Ринком Ополі, напали двоє молодих чоловіків. Нападники діяли дуже жорстоко. Вони відібрали наплічники у своїх жертв, а також сильно їх побили.

Бандити повторили атаку восени. Цього разу їхньою жертвою став 22-річний чоловік. Агресори вирвали у чоловіка сумку та почали його бити, використовуючи металеву розкладну палицю.



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Як і попереднього разу, нападники не знали свою жертву, а постраждалий не дав їм жодного приводу для нападу.

Поліції вдалося затримати двох чоловіків у віці 17 та 18 років. Старшого арештували. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.



Як повідомляв УНН, у понеділок поблизу польського міста Познань троє невідомих з мачете напали на дівчину і хлопця з України.



Нагадаємо, суд в польському Любліні арештував 36-річну українку, Надію К., яка народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів в Люблінському воєводстві і залишила її у пластиковому контейнері. Дитину вдалося врятувати.