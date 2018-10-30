В Польше задержали подростков, которые напали на украинца

"Полиция задержала двух молодых людей, которые жестоко избили и ограбили украинца и поляка", - говорится в сообщении.



Первый инцидент произошел летом этого года. На поляка и украинца, которые шли рынком в Ополе, напали двое молодых мужчин. Нападавшие действовали очень жестоко. Они отобрали рюкзак у своих жертв, а также сильно их избили.

Бандиты повторили атаку осенью. На этот раз их жертвой стал 22-летний мужчина. Агрессоры вырвали у мужчины сумку и начали его бить, используя металлическую раскладную палку.



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Как и прежде, нападавшие не знали свою жертву, а пострадавший не дал им никакого повода для нападения.

Полиции удалось задержать двух мужчин в возрасте 17 и 18 лет. Старшего арестовали. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, в понедельник вблизи польского города Познань трое неизвестных с мачете напали на девушку и парня из Украины.



Напомним, суд в польском Люблине арестовал 36-летнюю украинку, Надежду К., которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. Ребенка удалось спасти.