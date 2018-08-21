У Польщі затримали злочинців, які з мачете напали на українську пару
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У понеділок поблизу польського міста Познань троє невідомих з мачете напали на дівчину і хлопця з України. Про це повідомляє Radio Poznan, передає УНН.
Напад стався в понеділок близько 22:00 за місцевим часом. Повідомляється, що чоловік із закривавленим обличчям та його дівчина підійшли до міської пожежної частини. Через деякий час туди ж під’їхав автомобіль темного кольору, з нього вийшли троє чоловіків з мачете. Вони намагалися побити чоловіка, але його захистили пожежники.
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Пожежники викликали поліцію, проте на той момент, коли правоохоронці прибули на місце події, нападники вже втекли і залишили машину. Поранений чоловік був доставлений до лікарні швидкої допомоги.
Пізніше правоохоронці знайшли двох з нападників — чоловіків віком від 32 до 35 років, які підозрюються в нападі та погрозах громадянину України та його дівчині.
“Ці люди були затримані вночі. Тепер ми точно встановимо хід події. У одного з арештованих поліцейські знайшли мачете, але цей предмет використовувався під час цього інциденту”, — розповів представник польської поліції Мацей Свєнчічовські.
Співробітники поліції повідомили також, що українці серйозно не постраждали. 25-річний чоловік мав лише розбиту губу.