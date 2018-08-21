В Польше задержали преступников, которые с мачете напали на украинскую пару
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В понедельник возле польского города Познань трое неизвестных с мачете напали на девушку и парня из Украины. Об этом сообщает Radio Poznan, передает УНН.
Нападение произошло в понедельник около 22:00 по местному времени. Сообщается, что мужчина с окровавленным лицом и его девушка подошли к городской пожарной части. Через некоторое время туда же подъехал автомобиль темного цвета, из него вышли трое мужчин с мачете. Они пытались побить мужчину, но его защитили пожарные.
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Пожарные вызвали полицию, однако на тот момент, когда правоохранители прибыли на место происшествия, нападавшие уже скрылись и оставили машину. Раненый мужчина был доставлен в больницу скорой помощи.
Позже правоохранители нашли двух из нападавших - мужчин в возрасте от 32 до 35 лет, которые подозреваются в нападении и угрозах гражданину Украины и его девушке.
"Эти люди были задержаны ночью. Теперь мы точно установим ход события. У одного из арестованных полицейские нашли мачете, но этот предмет не использовался во время этого инцидента", - рассказал представитель польской полиции Мацей Свенчичовски.
Сотрудники полиции сообщили также, что украинцы серьезно не пострадали. У 25-летнего мужчины только разбитая губа.