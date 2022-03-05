В оточенні Путіна почався розкол: вже шестеро російських олігархів публічно виступили проти агресії щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В оточенні російського президента Владіміра Путіна почався розкол, у той час як найбагатші люди країни стрімко втрачають свої статки. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.
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“Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна почався розкол. Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, складає фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів в свого ідола. Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом 90 млрд дол. публічно виступили проти російської агресії щодо України", - зазначено у повідомленні.
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Так, за даними центру, статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд дол.
Зокрема, на сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
“Але найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", - зазначили Центрі.
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Як писав УНН, одна з найбільших в Росії, приватна нафтова компанія "Лукойл" виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні.