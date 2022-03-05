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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4791 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В оточенні Путіна почався розкол: вже шестеро російських олігархів публічно виступили проти агресії щодо України

В оточенні Путіна почався розкол: вже шестеро російських олігархів публічно виступили проти агресії щодо України

Київ • УНН

 • 371976 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. В оточенні російського президента Владіміра Путіна почався розкол, у той час як найбагатші люди країни стрімко втрачають свої статки. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.

Цитата

“Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна почався розкол. Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, складає фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів в свого ідола. Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом 90 млрд дол. публічно виступили проти російської агресії щодо України", - зазначено у повідомленні.

Деталі

Так, за даними центру, статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд дол.

Зокрема, на сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

“Але найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", - зазначили Центрі.

Раніше

Як писав УНН, одна з найбільших в Росії, приватна нафтова компанія "Лукойл" виступила за якнайшвидше припинення збройного конфлікту, який Росія розв'язала в Україні.

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