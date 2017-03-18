В окупованому Криму нарахували майже 200 мільйонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Майже 10 тисяч кримчан, серед яких майже 200 мільйонерів, в рамках деклараційної кампанії відзвітували перед податковими органами про отримані у 2016 році доходи, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Йдеться про фізичних осіб, які отримали доходи крім основного місця роботи. Також звітують в податковій індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, голови селянсько-фермерських господарств та інші категорії платників податків.
"Основна маса декларантів (понад 8 тисяч) заявила доходи до 1 млн рублів, 185 осіб - від 1 млн до 10 млн, четверо - від 10 млн до 100 млн і поки одна людина задекларувала дохід від 100 млн до 500 млн рублів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними соцопитування, росіяни підтримують анексію Криму, але проти фінансових преференцій півострову.