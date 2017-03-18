В оккупированном Крыму насчитали почти 200 миллионеров

Речь идет о физических лицах, получивших доходы помимо основного места работы. Также отчитываются в налоговой индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы селянско-фермерских хозяйств и другие категории налогоплательщиков.

"Основная масса декларантов (более 8 000) заявила доходы в 1 млн рублей, 185 человек - от 1 млн до 10 млн, четверо - от 10 млн до 100 млн и пока один человек задекларировал доход от 100 млн до 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным соцопроса, россияне поддерживают аннексию Крыма, но против финансовых преференций полуострова.