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В окупованому Севастополі зросла смертність від COVID-19

В окупованому Севастополі зросла смертність від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В окупованому Севастополі знижується показник добової захворюваності COVID-19, але зростає показник смертності. Про це пише "Крим.Реалії" із посиланням на пресслужбу російського уряду міста, передає УНН.

Деталі

Як зазначено у повідомленні, у Севастополі знижується показник добової захворюваності COVID-19 - за станом на ранок 25 серпня виявлено 219 нових випадків, що на п'ять випадків менше, ніж було зареєстровано напередодні.

За минулу добу від коронавірусної інфекції померло шість осіб у віці від 60 до 87 років, добою раніше повідомлялося про чотири смерті від коронавірусу.

“Всього в Севастополі захворіли новою коронавірусною інфекцією 26 094 людини. На даний момент одужали 22 591 особа, 987 померли. Під наглядом перебуває 690 осіб — це люди, які контактували з хворими, діагноз COVID-19 у них не підтверджений”, — сказано в повідомленні.

Додамо

Станом на ранок 24 серпня в Севастополі було виявлено 224 нових випадки захворювання COVID-19.

У Криму за минулу добу зафіксували 345 нових випадків захворювання COVID-19, померли від цієї хвороби 17 пацієнтів.

Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

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