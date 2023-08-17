В Офісі Президента заявляють про випадки безпідставного порушення кримінальних справ проти бізнесу

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“Мають місце факти, як ми бачимо, безпідставного порушення кримінальних справ і команда правоохоронців доволі активно і добре на це реагує. Доволі складна і комплексна ситуація, де дійсно є проблема як з боку етики поведінки бізнесу так і з боку реакції правоохоронних органів. По цих десятках випадків в ручному режимі відрегульовуємо ситуацію і закликаємо весь бізнес не мовчати”, — заявив Шурма.

Заступник керівника Офісу Президента України він закликав звертатися до бізнес-асоціацій або офіс бізнес-омбудсмена, якщо є конкретні випадки вимагання хабарів, корупції чи тиску.

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