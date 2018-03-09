В одній із квартир Львова знайшли мертвою 17-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У квартирі одного з будинків у Львові знайшли тіло 17-річної дівчини без ознак життя. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
“Сьогодні, 9 березня, близько 11:00 у поліцію надійшла повідомлення про те, що у квартирі в одному із будинків на вулиці Городоцькій у Львові виявлено тіло дівчини без ознак життя”, — передають у поліції.
Померлою виявилася 17-річна місцева жителька.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини смерті. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, 37-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки у Львові. Від отриманих травм вона померла.