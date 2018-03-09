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В одній із квартир Львова знайшли мертвою 17-річну дівчину

В одній із квартир Львова знайшли мертвою 17-річну дівчину

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У квартирі одного з будинків у Львові знайшли тіло 17-річної дівчини без ознак життя. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

“Сьогодні, 9 березня, близько 11:00 у поліцію надійшла повідомлення про те, що у квартирі в одному із будинків на вулиці Городоцькій у Львові виявлено тіло дівчини без ознак життя”, — передають у поліції.

Померлою виявилася 17-річна місцева жителька.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини смерті. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, 37-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки у Львові. Від отриманих травм вона померла.

Українські Національні Новини

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