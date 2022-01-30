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В Одеській області на ліхтарних стовпах помітили гранати, які виявилися муляжами: за справу взялася поліція

В Одеській області на ліхтарних стовпах помітили гранати, які виявилися муляжами: за справу взялася поліція

Київ • УНН

 • 18651 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У місті Білгород-Дністровський Одеської області місцевий житель прикріпив до електричних опор муляжі бойових гранат для того, щоб вберегти камери спостереження. Про це повідомили в Білгород-Дністровському відділі поліції, передає УНН.

Деталі

30 січня, в мережі з’явився відеозапис, на якому видно нібито гранати на електроопорах в місті Білгород-Дністровський.

Правоохоронці, до яких звернувся автор відео, з’ясували, що це — муляжі. Їх повісив господар будинку поруч. Він встановив на стовпах дві камери відеоспостереження, а, щоб їх не вкрали, прикріпив до них муляжі гранат, придбаних на ринку.

Зазначені відомості зареєстровані в журнал єдиного обліку Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події та розв’язують питання про її кваліфікацію.

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