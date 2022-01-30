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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 12579 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Суворовському районі Одеси

Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Суворовському районі Одеси

Київ • УНН

 • 15113 перегляди

ОДЕСА. 30 січня. УНН. У ДТП в Одесі загинуло двоє чоловіків, ще один був госпіталізований у важкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Деталі

На вулиці Семена Палія перед перехрестям з вулицею Марсельською 30-річний водій «Nissan Maxima» не впорався з керуванням і виїхав з дороги в опору рекламного щита. В автомобілі були ще двоє чоловіків віком 29-ти та 31-го року.

Найстаршого чоловіка госпіталізували у важкому стані, інші від отриманих травм загинули.

На місці події працювала слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод Слідчого управління ГУНП в Одеській області. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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