В Одесі стався черговий обвал у житловому будинку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні в історичному центрі Одеси обвалився флігель у багатоповерхівці. Про це у соціальних мережах повідомляють одесити, передає кореспондент УНН.
Подія сталася на розі вул.Катериненської та пров.Чайковського. Ніхто не постраждав, наразі на місці обвалу працюють співробітники ДСНС, територію навколо аварійного будинку обгородили.
Нагадаємо, вночі 25 березня на вул.Отамана Чепіги у м.Одеса обвалилась стіна на першому поверсі двохповерхового житлового будинку.
В квартирі, де стався обвал, наразі проживає жінка з дитиною-інвалідом: вони не постраждали.
Впродовж ночі на місці події працювали рятувальники. Відбулася евакуація людей з будівлі.