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В Одессе произошел очередной обвал в жилом доме

Киев • УНН

 • 7608 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня в историческом центре Одессы обвалился флигель в многоэтажке. Об этом в социальных сетях сообщают одесситы, передает корреспондент УНН.

ЧП произошло на углу ул.Екатерининской и пер.Чайковского. Никто не пострадал, сейчас на месте обвала работают сотрудники ГСЧС, территорию вокруг аварийного дома огородили.

Напомним, ночью 25 марта на ул.Атамана Чепиги в г.Одесса обвалилась стена на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В квартире, где произошел обвал, в настоящее время проживает женщина с ребенком-инвалидом: они не пострадали.

В течение ночи на месте происшествия работали спасатели. Состоялась эвакуация людей из здания.

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