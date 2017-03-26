В Одессе произошел очередной обвал в жилом доме

ЧП произошло на углу ул.Екатерининской и пер.Чайковского. Никто не пострадал, сейчас на месте обвала работают сотрудники ГСЧС, территорию вокруг аварийного дома огородили.

Напомним, ночью 25 марта на ул.Атамана Чепиги в г.Одесса обвалилась стена на первом этаже двухэтажного жилого дома.

В квартире, где произошел обвал, в настоящее время проживает женщина с ребенком-инвалидом: они не пострадали.

В течение ночи на месте происшествия работали спасатели. Состоялась эвакуация людей из здания.