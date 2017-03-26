В Одессе произошел очередной обвал в жилом доме
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня в историческом центре Одессы обвалился флигель в многоэтажке. Об этом в социальных сетях сообщают одесситы, передает корреспондент УНН.
ЧП произошло на углу ул.Екатерининской и пер.Чайковского. Никто не пострадал, сейчас на месте обвала работают сотрудники ГСЧС, территорию вокруг аварийного дома огородили.
Напомним, ночью 25 марта на ул.Атамана Чепиги в г.Одесса обвалилась стена на первом этаже двухэтажного жилого дома.
В квартире, где произошел обвал, в настоящее время проживает женщина с ребенком-инвалидом: они не пострадали.
В течение ночи на месте происшествия работали спасатели. Состоялась эвакуация людей из здания.