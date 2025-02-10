В Одесі пролунав вибух - мер
Київ • УНН
В Одесі зафіксовано вибух після попередження Повітряних сил про "швидкісні цілі" з Чорного моря. Місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.
Вибух пролунав в Одесі на тлі ракетної небезпеки, передає УНН.
"У місті чутно вибух!" - повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Раніше у Повітряних силах попередили про "швидкісні цілі з Чорного моря в напрямку Одещини".
Міська та обласна влада закликають жителів перебувати в укриттях.
ЮНЕСКО засудило удар росії по об’єктах культурної спадщини в Одесі 14 листопада07.02.25, 13:41 • 30496 переглядiв