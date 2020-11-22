В Одесі чоловік ліг на колії та загинув під вантажним потягом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Одесі 53-річний житель Вінниці ліг на залізничні колії та не реагував на сигнали потягу, від отриманих травм він помер на місці події. Наразі триває слідство. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“53-річний вінничанин о першій ночі, 22 листопада, потрапив під колеса вантажного потяга поблизу станції „Сухий лиман“ та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час наближення потягу чоловік лежав на залізничних коліях та не реагував на його сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте це не допомогло уникнути трагедії.
“На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу. Обставини та причини події встановлюються, триває слідство”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у столиці школяр ліг на колії перед наближаючимся потягом. Від отриманих травм хлопець помер на місці.