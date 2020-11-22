В Одесі чоловік ліг на колії та загинув під вантажним потягом

“53-річний вінничанин о першій ночі, 22 листопада, потрапив під колеса вантажного потяга поблизу станції „Сухий лиман“ та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час наближення потягу чоловік лежав на залізничних коліях та не реагував на його сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте це не допомогло уникнути трагедії.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу. Обставини та причини події встановлюються, триває слідство”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці школяр ліг на колії перед наближаючимся потягом. Від отриманих травм хлопець помер на місці.