В ОБСЄ розкритикували США і РФ за вимогу реєстрації ЗМІ "іноагентами"

"Ставити на ЗМІ клеймо "іноземних агентів" - це небезпечна практика, оскільки вона обмежує свободу журналістики. Це неприйнятно", - заявив глава представництва ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Дезір звернувся до влади США і Росії з проханням обґрунтувати вимогу до ЗМІ зареєструватися в якості "іноагентов".

Він нагадав, що члени ОБСЄ взяли на себе зобов'язання сприяти вільному поширенню інформації, підписавши, серед іншого, Гельсінські угоди. Дезір закликав Вашингтон і Москву переглянути вимоги до ЗМІ по реєстрації в якості "іноагентов" і не робити подальших кроків в цьому напрямку.

Нагадаємо, Держдума РФ дозволила визнавати іноземними агентами зарубіжні ЗМІ.