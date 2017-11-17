В ОБСЄ розкритикували США і РФ за вимогу реєстрації ЗМІ "іноагентами"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) розкритикували США і Росію за заходи, що вимагають визнання ЗМІ "іноземними агентами". Заяву поширив офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в четвер, 16 листопада, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ставити на ЗМІ клеймо "іноземних агентів" - це небезпечна практика, оскільки вона обмежує свободу журналістики. Це неприйнятно", - заявив глава представництва ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.
Дезір звернувся до влади США і Росії з проханням обґрунтувати вимогу до ЗМІ зареєструватися в якості "іноагентов".
Він нагадав, що члени ОБСЄ взяли на себе зобов'язання сприяти вільному поширенню інформації, підписавши, серед іншого, Гельсінські угоди. Дезір закликав Вашингтон і Москву переглянути вимоги до ЗМІ по реєстрації в якості "іноагентов" і не робити подальших кроків в цьому напрямку.
Нагадаємо, Держдума РФ дозволила визнавати іноземними агентами зарубіжні ЗМІ.