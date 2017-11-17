В ОБСЕ раскритиковали США и РФ из за требования регистрации СМИ "иноагентами"

"Ставить на СМИ клеймо "иностранных агентов" - это опасная практика, поскольку она ограничивает свободу журналистики. Это неприемлемо", - заявил глава представительства ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Дезир обратился к властям США и России с просьбой обосновать требование к СМИ зарегистрироваться в качестве "иноагентов".

Он напомнил, что члены ОБСЕ взяли на себя обязательства содействовать свободному распространению информации, подписав, среди прочего, Хельсинские соглашения. Дезир призвал Вашингтон и Москву пересмотреть требования к СМИ по регистрации в качестве "иноагентов" и не предпринимать дальнейших шагов в этом направлении.

Напомним, Госдума РФ разрешила признавать иностранными агентами зарубежные СМИ.