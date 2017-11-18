В Криму затримали адвокатів “українських диверсантів” Панова і Захтея
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В окупованому Криму затримали Ольгу Помозову і Оксану Акуленко, які є “державними” адвокатами підозрюваним українцям Євгену Панову та Андрію Захтею у справі “українських диверсантів”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, затримання відбулося 17 листопада.
Ольгу Помозову затримали за підозрою в передачі хабара. За версією слідства, вона передала мільйон рублів від своїх підзахисних російським силовикам. Зараз Помозова перебуває в Сімферопольському СІЗО.
Разом з Помозовою, за його даними, затримали адвоката Оксану Акуленко, “державного” захисника Андрія Захтея, яка знаходиться під підпискою про невиїзд і стосовно якої тривають слідчі дії.
Інформації від Оксани Акуленко та Ольги Помозової чи їхніх представників наразі немає.
Як повідомляв УНН, у Криму суд залишив "українського диверсанта" Панова під арештом.