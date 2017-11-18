В Криму затримали адвокатів “українських диверсантів” Панова і Захтея

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, затримання відбулося 17 листопада.

Ольгу Помозову затримали за підозрою в передачі хабара. За версією слідства, вона передала мільйон рублів від своїх підзахисних російським силовикам. Зараз Помозова перебуває в Сімферопольському СІЗО.

Разом з Помозовою, за його даними, затримали адвоката Оксану Акуленко, “державного” захисника Андрія Захтея, яка знаходиться під підпискою про невиїзд і стосовно якої тривають слідчі дії.

Інформації від Оксани Акуленко та Ольги Помозової чи їхніх представників наразі немає.

Як повідомляв УНН, у Криму суд залишив "українського диверсанта" Панова під арештом.