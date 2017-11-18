В Крыму задержали адвокатов "украинских диверсантов" Панова и Захтея
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В оккупированном Крыму задержали Ольгу Помозову и Оксану Акуленко, которые являются "государственными" адвокатами подозреваемым Украинский Евгению Панову и Андрею захтив по делу "Украинская диверсантов", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщил корреспондент Радио Свобода, задержание произошло 17 ноября.
Ольгу Помозову задержали по подозрению в передаче взятки. По версии следствия, она передала миллион рублей от своих подзащитных российским силовикам. Сейчас Помозова находится в Симферопольском СИЗО.
Вместе с Помозовою, по его данным, задержали адвоката Оксану Акуленко, "государственного" защитника Андрея Захтея, которая находится под подпиской о невыезде и в отношении которойпродолжаются следственные действия.
Информации от Оксаны Акуленко и Ольги Помозовои или их представителей пока нет.
Как сообщал УНН, в Крыму суд оставил "Украинская диверсанта" Панова под арестом.