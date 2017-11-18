В Крыму задержали адвокатов "украинских диверсантов" Панова и Захтея

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, задержание произошло 17 ноября.

Ольгу Помозову задержали по подозрению в передаче взятки. По версии следствия, она передала миллион рублей от своих подзащитных российским силовикам. Сейчас Помозова находится в Симферопольском СИЗО.

Вместе с Помозовою, по его данным, задержали адвоката Оксану Акуленко, "государственного" защитника Андрея Захтея, которая находится под подпиской о невыезде и в отношении которойпродолжаются следственные действия.

Информации от Оксаны Акуленко и Ольги Помозовои или их представителей пока нет.

Как сообщал УНН, в Крыму суд оставил "Украинская диверсанта" Панова под арестом.