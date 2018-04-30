В Києві зловмисники під виглядом поліцейських грабували іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом поліцейських грабували іноземців. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Як розповіли в поліції, дівчина знайомилася із чоловіками, обмінювалася контактами, а потім передавала їх своїм спільникам. Далі вони переодягались у форму правоохоронців, вривалися до квартири, зв’язували жертву, забирали цінності і втікали.
У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали групу осіб, до складу якої входили двоє чоловіків та жінка.
“Зловмисники працювали за схемою: дівчина знайомилася із іноземцями, відпочивала в розважальних закладах. Потім вона призначала зустрічі в орендованих квартирах. Коли іноземці залишалися з нею наодинці, у помешкання вривалися її спільники, які використовували форму працівників поліції. Вони чинили моральний тиск, погрожували іноземцям кримінальною відповідальністю, а відтак вимагали гроші, відбирали цінні речі, забирали і використовували кредитні банківські картки. Їх затримали і тепер підозрюють у скоєнні чотирьох аналогічних злочинів”, — розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
Чоловіки — 41-річний та 49-річний громадяни іншої держави, раніше судимі за крадіжки. 30-річна киянка раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла. У помешканні одного з підозрюваних проведено обшук, у ході якого слідчі виявили та вилучили формений одяг поліцейських, муляжі пістолетів та рації.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції за фактом останнього злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошена підозра. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Після проведення розслідування можлива додаткова правова кваліфікація їх дій.
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