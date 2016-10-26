В Києві затори сягнули дев’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули дев’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.40 рух ускладнений у центрі міста, зокрема, на вулицях Шовковична, Велика Васильківська, Шота Руставелі, Хрещатик. Також транспорт майже зупинився на вулицях Володимирська, Симона Петлюри, Саксаганського, Льва Толстого, Голосіївському проспекті. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженко, Гната Хоткевича, бульварі Тараса Шевченко, проспекті Степана Бандери, вулиці Ярославській, Кільцевій дорозі.
Рух ускладнивсь в районі Голосіївсього парку та КНУ ім. Т.Шевченка.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 18.20 до18.40у столиці кількість ДТП зросла з одинадцяти до двадцяти двох.