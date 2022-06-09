У Києві хочуть створити військове кладовище для захисників України

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"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми пропропонуємо і Київрада, переконаний, звернеться до уряду щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд з урочищем Бабин Яр", – повідомив Кличко.

Він додав, що міська влада готова взяти на себе всі витрати, пов’язані з облаштуванням військового кладовища.

"Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого Закону України з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проект спільно з державою", – зазначив мер.

Нагадаємо

8 червня під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 285 українських військових.