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В Ізраїлі затримали підозрюваних у масштабних підпалах лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Армія Ізраїлю затримала на Західному березі Йордану десятьох палестинців, яких підозрюють у підпалах лісу. Про це повідомила речниця армії в суботу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

В Ізраїлі затримали підозрюваних у масштабних підпалах лісу

Як зазначається, одного з підозрюваних заарештували безпосередньо під час підпалювання ним лісу поблизу міста Батір. Ще трьох чоловіків затримали вночі, оскільки вони перебували з двома пляшками бензину неподалік від лісової смуги. Водночас речник поліції Мікі Розенфельд заявляє про затримання 13-ти осіб, не уточнюючи дані про їхнє походження або мотиви.

У Палестинській автономії відкинули закиди, буцімто підпали в Ізраїлі вчиняють палестинці. Наголошується, що палестинські бригади пожежників беруть участь у гасінні пожеж, зокрема і на ізраїльській території.

Пожежі, що тривають уже п’ятий день поспіль, спричинили евакуацію близько 60 тисяч з 280 тисяч мешканців Хайфи, третього за розмірами міста країни. Крім того, троє людей отруїлися димом внаслідок пожежі у містечку Маалє-Адумім.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прирівняв умисні підпали лісу до тероризму.

До локалізації пожеж залучили сотні людей. Також Ізраїль звернувся по міжнародну допомогу. Україна також долучилася до гасіння пожеж в Ізраїлі.

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