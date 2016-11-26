В Израиле задержали подозреваемых в масштабных поджогах леса

Как отмечается, одного из подозреваемых арестовали прямо во время поджигания ним леса вблизи города Батир. Еще трех мужчин задержали ночью, поскольку они находились с двумя бутылками бензина неподалеку от лесной полосы. В то же время пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд заявляет о задержании 13-ти человек, не уточняя данные об их происхождении или мотивы.



В Палестинской автономии отвергли обвинения, будто поджоги в Израиле совершают палестинцы. Отмечается, что палестинские бригады пожарных участвуют в тушении пожаров, в том числе и на израильской территории.

Пожары, что продолжаются уже пятый день подряд, вызвали эвакуацию около 60 тыс с 280 тыс жителей Хайфы, третьего по величине города страны. Кроме того, три человека отравились дымом в результате пожара в городе Маале-Адумим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил умышленные поджоги леса к терроризму.

К локализации пожаров привлекли сотни людей. Также Израиль обратился за международной помощью. Украина также присоединилась к тушению пожаров в Израиле.