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В Ізраїлі не виключили удару по С-300 в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Якщо російські зенітно-ракетні комплекси С-300, поставлені Сирії, відкриють вогонь по ізраїльських ВПС, то Тель-Авів може завдати удару по цим установкам. Про це заявив міністр у справах Єрусалима, захисту навколишнього середовища та культурної спадщини Ізраїлю Зєев Елькін у коментарі російському агентству ТАРС, повідомляє УНН.

“Поставляючи подібного роду зброю сирійцям, Росія несе часткову відповідальність за її використання”, — підкреслив він.

За словами Елькіна, Ізраїль “всі ці роки робив від себе все залежне”, щоб російські військові в Сирії не постраждали. Він також нагадав, що іранці “не раз і не два” користувалися російськими військовослужбовцями як “живим щитом” для перекидання озброєння до Сирії.

Росія поставила до Сирії комплекс С-300 після того, як над Середземним морем був збитий російський військовий літак Іл-20, тоді загинули 15 військовослужбовців. За даними Міноборони, ізраїльські ВПС використовували Іл-20 в якості прикриття від сирійських ППО, які в підсумку вразили російський літак.

Як повідомляв УНН, Ізраїль своїми діями в Сирії не раз ставив під загрозу життя російських військовослужбовців. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, відповідаючи на питання про долю російсько-ізраїльських домовленостей про спільні дії по забезпеченню безпеки польотів над Сирією.

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