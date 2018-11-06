В Ізраїлі не виключили удару по С-300 в Сирії

“Поставляючи подібного роду зброю сирійцям, Росія несе часткову відповідальність за її використання”, — підкреслив він.

За словами Елькіна, Ізраїль “всі ці роки робив від себе все залежне”, щоб російські військові в Сирії не постраждали. Він також нагадав, що іранці “не раз і не два” користувалися російськими військовослужбовцями як “живим щитом” для перекидання озброєння до Сирії.

Росія поставила до Сирії комплекс С-300 після того, як над Середземним морем був збитий російський військовий літак Іл-20, тоді загинули 15 військовослужбовців. За даними Міноборони, ізраїльські ВПС використовували Іл-20 в якості прикриття від сирійських ППО, які в підсумку вразили російський літак.

Як повідомляв УНН, Ізраїль своїми діями в Сирії не раз ставив під загрозу життя російських військовослужбовців. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, відповідаючи на питання про долю російсько-ізраїльських домовленостей про спільні дії по забезпеченню безпеки польотів над Сирією.