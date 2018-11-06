В Израиле не исключили удар по С-300 в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Если российские зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Сирии, откроют огонь по израильским ВВС, то Тель-Авив может нанести удар по этим установкам. Об этом заявил министр по делам Иерусалима, защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин в комментарии российскому агентству ТАСС, сообщает УНН.
“Поставляя подобного рода оружие сирийцам, Россия несет частичную ответственность за его использование”, — подчеркнул он.
По словам Элькина, Израиль “все эти годы делал от себя все зависящее”, чтобы российские военные в Сирии не пострадали. Он также напомнил, что иранцы “не раз и не два” пользовались российскими военнослужащими как “живым щитом” для переброски вооружения в Сирию.
Россия поставила в Сирию комплекс С-300 после того, как над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20, тогда погибли 15 военнослужащих. По данным Минобороны, израильские ВВС использовали Ил-20 в качестве прикрытия от сирийских ПВО, которые в итоге поразили российский самолет.
Как сообщал УНН, Израиль своими действиями в Сирии не раз ставил под угрозу жизни российских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais, отвечая на вопрос о судьбе российско-израильских договоренностей о совместных действиях по обеспечению безопасности полетов над Сирией.