В італійської мафії під час рейду конфіскували улюблений делікатес
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліція, яка проводила рейд з боротьби з наркотиками на фермі з вирощування канабісу на півдні Італії, вилучила схованку з 235 замороженими сонями - різновидом гризунів, що, як стверджується, є делікатесом мафії, пише УНН з посиланням на BBC.
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Виявивши понад 700 рослин каннабісу, поліція обшукала господарські будівлі і знайшла клітки з сонями, як і заповнені морозильні камери.
Поліція повідомила, що соні були виявлені в суботу після того, як пошуки на фермі в Реджо-ді-Калабрія були розширені до довколишніх руїн і інших володінь.
На місці події було затримано трьох осіб.
Організації, що опікуються дикою природою, кажуть, що запечені соні подають на честь високопоставлених гангстерів на банкетах, організованих могутнім калабрійським мафіозним кланом "Ндрангета".
За даними італійської організації із захисту дикої природи Lipu, браконьєри незаконно відловлюють в лісах пагорбів Аспромонте охоронювані види і продають їх мафіозі і ресторанам.
Додамо
У Стародавньому Римі їстівні соні були делікатесом. Їх відгодовували в клітках перед тим, як вживати у їжу.
Клан "Ндрангета" - одне з найбагатших злочинних угруповань в світі, що діє з Калабрії на півдні Італії. Протягом багатьох років вони привозили кокаїн з Латинської Америки і канабіс з Північної Африки до Європи.