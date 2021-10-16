У итальянской мафии во время рейда конфисковали любимый деликатес
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Полиция, проводившая рейд по борьбе с наркотиками на ферме по выращиванию каннабиса на юге Италии, изъяла тайник с 235 замороженными сонями - разновидностью грызунов, что, как утверждается, является деликатесом мафии, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Обнаружив более 700 растений каннабиса, полиция обыскала хозяйственные постройки и нашла клетки с сонями, как и заполненные морозильные камеры.
Полиция сообщила, что сони были обнаружены в субботу после того, как поиски на ферме в Реджо-ди-Калабрия были расширены до близлежащих руин и других владений.
На месте происшествия были задержаны три человека.
Организации, занимающиеся природой, говорят, что запеченные сони подают в честь высокопоставленных гангстеров на банкетах, организованных мощным калабрийским мафиозным кланом "Ндрангета".
По данным итальянской организации по защите дикой природы Lipu, браконьеры незаконно отлавливают в лесах холмов Аспромонте охраняемые виды и продают их мафиози и ресторанам.
Добавим
В Древнем Риме съедобные сони были деликатесом. Их откармливали в клетках перед тем, как употреблять в пищу.
Клан "Ндрангета" - одна из самых богатых преступных группировок в мире, действует из Калабрии на юге Италии. В течение многих лет они привозили кокаин из Латинской Америки и каннабис из Северной Африки в Европу.