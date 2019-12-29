В Італії через лавину загинув ще один лижник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Італійських Альпах через лавину загинув ще один лижник. Це вже четвертий загиблий за останні 24 години. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
“Лавина забрала життя лижника в Доломітових горах, це вже четверта смерть від лавин в Італійських Альпах за 24 години”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лижник був у компанії з чотирьох людей, яких застала лавина, коли вони були біля гірського сховища в неділю вранці.
Вказано, що небезпеку лавин в італійських гірськолижних районах підвищив сильний вітер. Наразі ці райони переповнені відпочивальниками під час різдвяних канікул.
Нагадаємо, 28 грудня троє осіб загинули внаслідок сходження лавини в італійських Альпах у автономній провінції Больцано неподалік від кордону з Австрією.