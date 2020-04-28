В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця - DW

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники Національної поліції Іспанії (НПІ) заарештували громадянина України Олександра Золотухіна, який переховувався в Барселоні. Він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.