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В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця - DW

В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця - DW

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники Національної поліції Іспанії (НПІ) заарештували громадянина України Олександра Золотухіна, який переховувався в Барселоні. Він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Це підтвердили DW у понеділок, 27 квітня, у пресслужбі НПІ. У затриманого вилучили з рюкзака пневматичний пістолет, який імітує бойовий.

Ордер на розшук і арешт Золотухіна, який, за даними пресслужби, є небезпечним злочинцем, було виписано правоохоронними органами України за скоєні ним такі правопорушення, як "вандалізм, викрадення людей, пограбування з застосуванням насильства і залякуванням, викрадення транспортних засобів і приналежність до злочинного угруповання".

За інформацією DW, НПІ уточнила з посиланням на українських колег, що в лютому 2016 року разом із десятьма співучасниками Золотухін брав участь у викраденні ведучого одного з українських телевізійних каналів. Журналіста схопили й нібито силоміць помістили в автофургон.

Місяць потому затриманий напав на спортивний клуб, завдав тяжких тілесних ушкоджень двом особам, які там перебували, і значну матеріальну шкоду приміщенню клубу. Його також звинувачують у пограбуванні жінки (її прізвище не уточнюється), якій він погрожував ножем.

Тепер справу Золотухіна передадуть у Національну судову палату Іспанії, яка відає питаннями екстрадиції правопорушників-іноземців на батьківщину. Процедура екстрадиції довга й може тривати від кількох місяців до півтора року, пояснили в мадридській колегії адвокатів. Перед висиланням іспанська сторона повинна пересвідчитися, що у справі немає політичних мотивів та що життю екстрадованого на батьківщині нічого не загрожує.

За даними DW, у базі осіб, які переховуються від органів влади, українського міністерства внутрішніх справ є картка на Олександра Золотухіна, 1978 р.н., який розшукується через звинувачення в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, пограбуванні з застосуванням насильства та вимаганні.

Нагадаємо, в Одесі затримали громадянина Молдови, розшукуваного через Інтерпол.

Українські Національні Новини

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