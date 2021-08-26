В Іспанії обвалився триповерховий житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В іспанському муніципалітеті Пеньіскола (провінція Кастельон, автономне співтовариство Валенсія) сталося обвалення триповерхового житлового будинку. Про це пишуть El Mundo і El Periodico, передає УНН.
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За даними газет, під завалами знаходяться від двох до трьох осіб. Одного постраждалого рятувальники вже виявили, проводиться спецоперація по його вилученню на поверхню.
Про причини обвалення не повідомляється. Як повідомляє El Mundo, надзвичайна подія могло статися через проливні дощі в регіоні, які йдуть кілька днів.
На пошуки постраждалих було мобілізовано шість рятувально-рятувальний підрозділ, кінологічний підрозділ, підрозділ техніки і матеріально-технічного забезпечення, 5 командних підрозділів.
Нагадаємо
У червні обвалення 12-поверхового житлового будинку сталося в американському місті Серфсайд в штаті Флорида. З 135 квартир зруйновано 55. У перший день з-під завалів вдалося витягти 37 осіб, далі рятувальники знаходили тільки тіла загиблих. Частину, що залишилася вдома знесли спрямованим вибухом. Всього влада Флориди допустили загибель 140 осіб.