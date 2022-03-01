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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Іспанії хочуть легалізувати усіх українських мігрантів

В Іспанії хочуть легалізувати усіх українських мігрантів

Київ • УНН

 • 522866 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез на своїй сторінці у Twitter заявив, що Іспанія хоче легалізувати усіх українських мігрантів та надати їм допомогу, про це повідомляє УНН.

Цитата

"Ми збираємося реалізувати комплекс заходів, щоб вони могли жити та працювати легально та гарантувати українцям доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальної політики, як і будь-якого громадянина нашої країни" - заявив в ефірі в одному із місцевих телеканалів Педро Санчез.

Він підкреслив, що в Іспанії проживає близько 100 тисяч українців і їм зараз потрібна підтримка та допомога.

Додамо

Країни Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), які відомі своєю жорсткою імміграційною політикою та принципом нульового переселення біженців, приймають сотні тисяч біженців з України. Вони організовують благодійні збори, облаштовують тимчасові табори та допомагають біженцям перетнути кордон.

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