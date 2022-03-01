В Іспанії хочуть легалізувати усіх українських мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез на своїй сторінці у Twitter заявив, що Іспанія хоче легалізувати усіх українських мігрантів та надати їм допомогу, про це повідомляє УНН.
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"Ми збираємося реалізувати комплекс заходів, щоб вони могли жити та працювати легально та гарантувати українцям доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальної політики, як і будь-якого громадянина нашої країни" - заявив в ефірі в одному із місцевих телеканалів Педро Санчез.
Він підкреслив, що в Іспанії проживає близько 100 тисяч українців і їм зараз потрібна підтримка та допомога.
Додамо
Країни Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), які відомі своєю жорсткою імміграційною політикою та принципом нульового переселення біженців, приймають сотні тисяч біженців з України. Вони організовують благодійні збори, облаштовують тимчасові табори та допомагають біженцям перетнути кордон.