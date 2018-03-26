В Ірпені госпіталізували 13 нацгвардійців з корем і вітрянкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. До Ірпінської центральної міської лікарні доставили 13 військових із підозрою на кір та вітрянку. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
“За уточненими даними на 26.03.2018 року, до Ірпінської центральної міської лікарні доправлено 7 військовослужбовців Національної гвардії із підозрою на кір та 6 — із підозрою на вітрянку”, — сказано у повідомленні.
Джерело хвороби — гуртожиток в Ірпені, де проживають військовослужбовці НГУ. Сама ж військова частина розташована у Броварах. Безпосередньо на території військової частини випадків хвороби не зафіксовано.
“Стан здоров’я хворих нормалізувався. Наразі вони розміщені в інфекційному відділенні, небезпеки розповсюдження хвороби немає”, — повідомили в прокуратурі.
Загалом станом на 26 березня на Київщині також госпіталізовано загалом 12 військовослужбовців із підозрою на кір: Десна — 4 осіб, Київ — 3 осіб, Біла Церква — 1 особа та Ольшаниця — 4 осіб. Зазначається, що наразі мають місце лише окремі випадки захворювання, загрози епідемії немає.
Як повідомляв УНН, раніше повідомлялось, що на Київщині госпіталізували з вітрянкою і кором 11 людей.