В Індії за один день ввели понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Індія за один день ввела понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, що є національним рекордом, який прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав "знаменним подвигом" для країни. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
В Індії в даний час введено в цілому один мільярд доз вакцини, з них принаймні одна доза була введена більш ніж половині з 944 мільйонів дорослих людей, а необхідні дві дози отримали 15% населення.
Уряд планує охопити вакциною все доросле населення до грудня.
"Перетнули 1 крор (10 мільйонів) - це грандіозний подвиг. Попередній денний рекорд - 9,2 мільйона", - повідомив прем'єр-міністр Нарендра Моді.
Доповнення
Виробництво вакцини в Індії різко зросла в цьому місяці, в основному завдяки Індійському інституту сироватки, який в даний час виробляє близько 150 мільйонів доз на місяць своєї версії вакцини AstraZeneca.
Різке зростання вакцинації сталося після того, як Індія повідомила про зростання кількості нових випадків інфікування другий день поспіль.
В середині місяця захворюваність впала до п'ятимісячного мінімуму - 25 166 випадків, але різко зросла за останні три дні, в основному в південному штаті Керала, де недавно пройшов великий фестиваль, під час якого зазвичай збираються сім'ї.
На Кералу доводиться майже 70% нових випадків коронавірусу за останній тиждень і більше половини від загального числа активних випадків.
Тим часом, в суботу Індія повідомила про 46 759 нових випадків зараження коронавірусом - максимум за два місяці.
За даними уряду, загальна кількість випадків COVID-19 в країні досягло 32,7 мільйона, а кількість смертей зросла на 509 до 437 370 за останні 24 години.