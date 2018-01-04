В ДФС розповіли, що шукали у головному офісі "Київстар"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Обшуки в головному офісі компанії "Київстар" проводилися в рамках розслідування кримінального провадження за фактом несплати близько 2,4 млрд грн податків. Про це в мережі Facebook повідомила речник ДФС Наталія Непряхина, передає УНН.
"Щодо обшуків у "Київстар". Співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС в рамках розслідування кримінального провадження за фактом несплати близько 2,4 млрд грн податків, 4 січня 2018 року за фактичним місцем розташування офісних приміщень ПрАТ "Київстар" з метою відшукання та вилучення документів, що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні, проведено обшук на виконання ухвали слідчого судді від 3 січня 2018 року, постановленої за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого процесуальним керівником – прокурором Генеральної прокуратури України", - повідомила Н.Непряхина.
Вона додала, що під час проведення обшуку у відповідності зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу застосовувався відеозапис.
Раніше, президент "Київстар" заявив, про обшуки у головному офісі компанії.
Нагадаємо, Апеляційний суд Сумської області в рамках справи щодо фінансування тероризму з боку компаній родинного бізнесу нардепа Сергія Рибалки залишив під арештом майно і гроші, вилучені під час обшуків.