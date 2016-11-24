В Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС

Під час листопадового саміту може бути підтверджено надання 15 мільйонів євро на підтримку програми щодо боротьби з корупцією і 104 мільйони євро на реформу державного управління, а також питання механізму призупинення безвізового режиму.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прибув до Брюсселя, де сьогодні візьме участь у саміті Україна-ЄС.