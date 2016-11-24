В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Брюсселе начался саммит Украина-ЕС с участием главы Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
Во время ноябрьского саммита может быть подтверждено предоставление 15 миллионов евро на поддержку программы по борьбе с коррупцией и 104 миллиона евро на реформу государственного управления.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Брюссель, где сегодня примет участие в саммите Украина-ЕС.