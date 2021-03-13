В Австралії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом за два тижні

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Минулого тижня медик лікував двох пацієнтів, які нещодавно повернулися в Австралію та отримали позитивний результат тесту на “британський” штам коронавірусу. Це було перше місцеве зараження в Австралії з 24 лютого.

Австралія повідомила про трохи більше 29 000 заражень коронавірусом та 909 смертей від COVID-19, що набагато менше, ніж у багатьох розвинених країнах, чому допомогли міжнародні закриття кордонів, блокування та суворі правила соціальної дистанції.

Нагадаємо

20 лютого австралійський уряд розпочав кампанію із вакцинування населення від COVID-19. Австралія, США і Японія планують фінансувати виробництво вакцин в Індії.