Австралія, США і Японія планують фінансувати виробництво вакцин в Індії - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Лідери країн Чотирьохсторонього діалогу з безпеки (Австралія, Індія, США і Японія) в рамках переговорів, які пройдуть 12 березня в форматі відеозв'язку, оголосять про досягнення угоди щодо фінансування збільшення виробничих потужностей Індії з випуску вакцин від нового коронавірусу. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на свої джерела в вашингтонської адміністрації, передає УНН.
Що відомо
За їхніми даними, домовленості орієнтовані, зокрема, на індійські підприємства, що виробляють препарати для американських компаній Novavax і Johnson & Johnson. Мета країн, як пояснює агентство, в скороченні затримок у виробництві, прискорення вакцинації і боротьба з деякими мутаціями нового коронавірусу. Вироблені в Індії препарати будуть використані при вакцинації, зокрема, в країнах Південно-Східної Азії.
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Що передувало
Як повідомила раніше у вівторок прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, група країн регулярно проводила зустрічі на робочому рівні і на рівні глав зовнішньополітичних відомств, переговори в п’ятницю стануть першою зустріччю на рівні лідерів чотирьох країн.
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