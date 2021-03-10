Австралія, США і Японія планують фінансувати виробництво вакцин в Індії - Reuters

Що відомо

За їхніми даними, домовленості орієнтовані, зокрема, на індійські підприємства, що виробляють препарати для американських компаній Novavax і Johnson & Johnson. Мета країн, як пояснює агентство, в скороченні затримок у виробництві, прискорення вакцинації і боротьба з деякими мутаціями нового коронавірусу. Вироблені в Індії препарати будуть використані при вакцинації, зокрема, в країнах Південно-Східної Азії.

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Що передувало

Як повідомила раніше у вівторок прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, група країн регулярно проводила зустрічі на робочому рівні і на рівні глав зовнішньополітичних відомств, переговори в п’ятницю стануть першою зустріччю на рівні лідерів чотирьох країн.

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