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Реєстрація китайської вакцини від COVID-19 в Україні: у МОЗ ухвалили рішення

Реєстрація китайської вакцини від COVID-19 в Україні: у МОЗ ухвалили рішення

Київ • УНН

 • 24194 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Вакцину CoronaVac ("Коронавак") китайського виробника Sinovac від COVID-19 рекомендовано до схвалення в Україні. Про це повідомляється на сайті Державного експертного центру МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Як йдеться у повідомленні від 9 березня 2021 року про "перелік лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які рекомендовані до реєстрації для екстреного медичного застосування", йдеться про вакцину для профілактики COVID-19 "Коронавак". Заявник на реєстрацію, як і виробник, - Синовак Лайф Сайєнсіз Ко., Лтд. (КНР). 

Зазначається, що йдеться про процедуру реєстрації лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) для екстреного медичного застосування - на 1 рік.

Також вказано номер реєстраційного посвідчення.

При цьому Reuters з посиланням на дані МОЗ зазначає, що "Україна схвалила вакцину COVID-19, розроблену китайською компанією Sinovac".

Водночас, наразі офіційного повідомлення ані МОЗ на сайті та у Facebook, ані ЦГЗ МОЗ, ані міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра - головного санлікаря Віктор Ляшка щодо цього немає.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували раніше Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.

Ситуація з вакцинацією в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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