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Регистрация китайской вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве приняли решение

Регистрация китайской вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве приняли решение

Киев  •  УНН

 • 24181 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Вакцину CoronaVac ("Коронавак") китайского производителя Sinovac от COVID-19 рекомендуется к одобрению в Украине. Об этом сообщается на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении от 9 марта 2021 года о "перечне лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которые рекомендованы к регистрации для экстренного медицинского применения", речь идет о вакцине для профилактики COVID-19 "Коронавак". Заявитель на регистрацию, как и производитель, - Синовак Лайф Сайенсиз Ко., Лтд. (КНР).

Отмечается, что речь идет о процедуре регистрации лекарственного средства (медицинского иммунобиологического препарата) для экстренного медицинского применения - на 1 год.

Также указан номер регистрационного удостоверения.

При этом Reuters со ссылкой на данные Минздрава отмечает, что "Украина одобрила вакцину COVID-19, разработанную китайской компанией Sinovac".

В то же время, на данный момент официального сообщения ни Минздрава на сайте и в Facebook, ни ЦОЗ Минздрава, ни министра здравоохранения Максима Степанова и заместителя министра - главного санитарного врача Виктора Ляшко об этом нет.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали ранее Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

Ситуация с вакцинацией в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

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