Австралия, США и Япония планируют финансировать производство вакцин в Индии - Reuters

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54838 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75962 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110779 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146264 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196286 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193751 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280163 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328646 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австралия, США и Япония планируют финансировать производство вакцин в Индии - Reuters

Австралия, США и Япония планируют финансировать производство вакцин в Индии - Reuters

Киев  •  УНН

 • 16981 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) в рамках переговоров, которые пройдут 12 марта в формате видеосвязи, объявят о достижении соглашения по финансированию увеличение производственных мощностей Индии по выпуску вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, передает УНН.

Что известно

По их данным, договоренности ориентированы, в частности, индийские компании, производящие препараты для американских компаний Novavax и Johnson & Johnson. Цель стран, как поясняет агентство, в сокращении задержек в производстве, ускорение вакцинации и борьба с некоторыми мутациями нового коронавируса. Произведенные в Индии препараты будут использованы при вакцинации, в частности, в странах Юго-Восточной Азии.

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Что предшествовало

Как сообщила ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, группа стран регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств, переговоры в пятницу станут первой встречей на уровне лидеров четырех стран.

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