Австралия, США и Япония планируют финансировать производство вакцин в Индии - Reuters

Что известно

По их данным, договоренности ориентированы, в частности, индийские компании, производящие препараты для американских компаний Novavax и Johnson & Johnson. Цель стран, как поясняет агентство, в сокращении задержек в производстве, ускорение вакцинации и борьба с некоторыми мутациями нового коронавируса. Произведенные в Индии препараты будут использованы при вакцинации, в частности, в странах Юго-Восточной Азии.

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Что предшествовало

Как сообщила ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, группа стран регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств, переговоры в пятницу станут первой встречей на уровне лидеров четырех стран.

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