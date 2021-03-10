Австралия, США и Япония планируют финансировать производство вакцин в Индии - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) в рамках переговоров, которые пройдут 12 марта в формате видеосвязи, объявят о достижении соглашения по финансированию увеличение производственных мощностей Индии по выпуску вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, передает УНН.
Что известно
По их данным, договоренности ориентированы, в частности, индийские компании, производящие препараты для американских компаний Novavax и Johnson & Johnson. Цель стран, как поясняет агентство, в сокращении задержек в производстве, ускорение вакцинации и борьба с некоторыми мутациями нового коронавируса. Произведенные в Индии препараты будут использованы при вакцинации, в частности, в странах Юго-Восточной Азии.
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Что предшествовало
Как сообщила ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, группа стран регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств, переговоры в пятницу станут первой встречей на уровне лидеров четырех стран.
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