В.Ар’єв: три політгрупи у ПАРЄ проголосували за недовіру П.Аграмунту

“Президент ПАРЄ Аграмунт намагається ухилитись від відставки. Про це зранку гуде вся Асамблея. Три політгрупи — Ліберали, Соціалісти і Консерватори — на своїх засіданнях проголосували за недовіру Аграмунту. Жодного голосу за нього. В ЄНП просто не поставили на голосування, але очевидно що більшість теж проти того щоб Аграмунт перебував на посаді президента ПАРЄ”, — зауважив політик.

В.Ар'єв також зазначив, що європейські політики теж можуть діяти як пост-радянські.

"Але тут, в Європі, це викликає шалене обурення. Тому, після спілкування з колегами з інших делегацій, я зрозумів що катастрофічні наслідки будуть не лише для Аграмунта, а й для Королівства Іспанія. Прямо завтра під час королівського візиту в ПАРЄ. І багато хто в Асамблеї налаштований рішуче”, — додав він.

Також він зазначив, що РФ намагається показати ПАРЄ корумпованою організацією.

"Проте, саме цього добивається РФ. Як і у випадку з Україною — показати ПАРЄ корумпованою організацією з гризотою всередині. Тому українська делегація працює над об’єднанням максимальної кількості колег навколо недопущення руйнування самої інституції”, — резюмував В.Ар'єв.

Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.