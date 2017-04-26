Арьев: три политгрупы в ПАСЕ проголосовали за недоверие П.Аграмунту

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37229 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101327 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154379 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116013 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112259 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 11740 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Либералы, Социалисты и Консерваторы - на своих заседаниях проголосовали за недоверие президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта. Об этом написал на своей странице в Facebook глава постоянной делегации ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев, передает УНН.

"Президент ПАСЕ Аграмунт пытается уклониться от отставки. Об этом утром гудит вся Ассамблея. Три политгрупы - Либералы, социалисты и Консерваторы - на своих заседаниях проголосовали за недоверие Аграмунту. Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ", - отметил политик.

В.Арьев также отметил, что европейские политики тоже могут действовать как пост-советские.

"Но здесь, в Европе, это вызывает безумное возмущение. Поэтому, после общения с коллегами из других делегаций, я понял что катастрофические последствия будут не только для Аграмунт, но и для Королевства Испания. Прямо завтра во время королевского визита в ПАСЕ. И много кто в Ассамблее настроен решительно ", - добавил он.

Также он отметил, что РФ пытается показать ПАСЕ коррумпированной организацией.

"Однако, именно этого добивается РФ. Как и в случае с Украиной - показать ПАСЕ коррумпированной организацией по терзания внутри. Поэтому украинская делегация работает над объединением максимального количества коллег вокруг недопущения разрушения самого института", - резюмировал В.Арьев.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ .

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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