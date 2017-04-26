Арьев: три политгрупы в ПАСЕ проголосовали за недоверие П.Аграмунту

"Президент ПАСЕ Аграмунт пытается уклониться от отставки. Об этом утром гудит вся Ассамблея. Три политгрупы - Либералы, социалисты и Консерваторы - на своих заседаниях проголосовали за недоверие Аграмунту. Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ", - отметил политик.

В.Арьев также отметил, что европейские политики тоже могут действовать как пост-советские.

"Но здесь, в Европе, это вызывает безумное возмущение. Поэтому, после общения с коллегами из других делегаций, я понял что катастрофические последствия будут не только для Аграмунт, но и для Королевства Испания. Прямо завтра во время королевского визита в ПАСЕ. И много кто в Ассамблее настроен решительно ", - добавил он.

Также он отметил, что РФ пытается показать ПАСЕ коррумпированной организацией.

"Однако, именно этого добивается РФ. Как и в случае с Украиной - показать ПАСЕ коррумпированной организацией по терзания внутри. Поэтому украинская делегация работает над объединением максимального количества коллег вокруг недопущения разрушения самого института", - резюмировал В.Арьев.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ .

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.