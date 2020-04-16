В армію передали вісім відновлених розвідувальних бронемашин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Укроборонпром передав Міністерству оборони України партію з 8 одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу концерну.
“Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міноборони України партію з 8 одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що це перша партія техніки, яка пройшла капітальний ремонт та покращення характеристик на цьому бронетанковому заводі вже у межах цьогорічного державного оборонного замовлення.
Зазначається, що під час капітального ремонту фахівці покращили характеристики базової машини БРДМ-2, тепер він містить новітні засоби навігації та зв’язку та тепловізійну систему нічного керування. Також змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки.
Також вказано, що капремонт завершували вже в умовах національного карантину у зв’язку із епідемією коронавірусу. Керівництво заводу залишило частину працівників віком старше 60 років вдома, решта фахівців – продовжують роботу із посиленими заходами безпеки та санітарно-гігієнічними заходами.
Нагадаємо, у Раді погодили основні показники державного оборонного замовлення до 2022 року.