У Раді погодили основні показники державного оборнного замовлення до 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив основні показники державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"24 березня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки...Народні депутати України – члени Комітету погодили основні показники державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією РНБО, у 2020 році на виконання державного оборонного замовлення України передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн.