В АП анонсували, що на Закарпатті незабаром з’явиться новий губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Помічник Президента України Андрій Єрмак під час візиту у Закарпатську область, яка постраждала від паводка, заявив, що незабаром буде представлено нового очільника облдержадміністрації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Президента України.
Так, помічник Президента України Андрій Єрмак, вчора, 27 травня, відвідав з робочою поїздкою Закарпатську область, яка постраждала від паводка.
Повідомляється, що під час наради, яка відбулася в Ужгороді під головуванням в. о. голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ярослава Галаса, Єрмак підкреслив важливість напрацювання й реалізації превентивних заходів для запобігання паводкам.
Він також додав, що незабаром буде представлено нового очільника облдержадміністрації.
Нагадаємо, Москаль подав у відставку з посади голови Закарпатської ОДА.