В Афганістані впав літак, на борту могли перебувати 83 людини - ЗМІ

Як вказав представник губернатора провінції, літак розбився в повіті Діх-Як.

За даними телеканалу TOLOnews, на борту пасажирського літака могли знаходитися до 83 осіб. Лайнер, за попередньою інформацією, прямував з міста Герат в Кабул.

Також ЗМІ повідомляють, що літак впав на території, яку контролюють бойовики Талібану. Місцеві правоохоронці направили на місце катастрофи лайнера афганських спецпризначенців.

Профільний сервіс Flightradar24 повідомив, що наразі не володіє даними щодо катастрофи афганського лайнера та відслідковує усю можливу інформацію.

