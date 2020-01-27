В Афганістані впав літак, на борту могли перебувати 83 людини - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Пасажирський літак афганських авіаліній (Afghan Airlines) зазнав у понеділок катастрофи в провінції Газні. Про це повідомило агентство Ariana News, передає УНН з посиланням також на місцевий телеканал TOLONews.
Як вказав представник губернатора провінції, літак розбився в повіті Діх-Як.
За даними телеканалу TOLOnews, на борту пасажирського літака могли знаходитися до 83 осіб. Лайнер, за попередньою інформацією, прямував з міста Герат в Кабул.
Також ЗМІ повідомляють, що літак впав на території, яку контролюють бойовики Талібану. Місцеві правоохоронці направили на місце катастрофи лайнера афганських спецпризначенців.
Профільний сервіс Flightradar24 повідомив, що наразі не володіє даними щодо катастрофи афганського лайнера та відслідковує усю можливу інформацію.
We are following reports that an Ariana Afghan Airlines aircraft has crashed in Afghanistan. We are currently looking for more information.— Flightradar24 (@flightradar24) January 27, 2020
Нагадаємо, іранcькі військові приховували атаку на український літак навіть від свого президента.