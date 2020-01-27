В Афганистане упал самолет, на борту могли находиться 83 человека - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Пассажирский самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News, передает УНН со ссылкой также на местный телеканал TOLONews.
Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.
По данным телеканала TOLOnews, на борту пассажирского самолета могли находиться до 83 человек. Лайнер, по предварительной информации, следовал из города Герат в Кабул.
Также СМИ сообщают, что самолет упал на территории, контролируемой боевики Талибана. Местные правоохранители направили на место катастрофы лайнера афганских спецназовцев.
Профильный сервис Flightradar24 сообщил, что пока не владеет данными о катастрофе афганского лайнера и отслеживает всю возможную информацию.
We are following reports that an Ariana Afghan Airlines aircraft has crashed in Afghanistan. We are currently looking for more information.— Flightradar24 (@ flightradar24) January 27, 2020
Напомним, иранcьки военные скрывали атаку на украинский самолет даже от своего президента.