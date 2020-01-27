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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Афганистане упал самолет, на борту могли находиться 83 человека - СМИ

Киев • УНН

 • 17049 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Пассажирский самолет афганских авиалиний (Afghan Airlines) потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News, передает УНН со ссылкой также на местный телеканал TOLONews.

В Афганистане упал самолет, на борту могли находиться 83 человека - СМИ

Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.

По данным телеканала TOLOnews, на борту пассажирского самолета могли находиться до 83 человек. Лайнер, по предварительной информации, следовал из города Герат в Кабул.

Также СМИ сообщают, что самолет упал на территории, контролируемой боевики Талибана. Местные правоохранители направили на место катастрофы лайнера афганских спецназовцев.

Профильный сервис Flightradar24 сообщил, что пока не владеет данными о катастрофе афганского лайнера и отслеживает всю возможную информацию.

We are following reports that an Ariana Afghan Airlines aircraft has crashed in Afghanistan. We are currently looking for more information.

— Flightradar24 (@ flightradar24) January 27, 2020

Напомним, иранcьки военные скрывали атаку на украинский самолет даже от своего президента.

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