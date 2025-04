В Афганистане упал самолет, на борту могли находиться 83 человека - СМИ

Как указал представитель губернатора провинции, самолет разбился в уезде Дих-Як.

По данным телеканала TOLOnews, на борту пассажирского самолета могли находиться до 83 человек. Лайнер, по предварительной информации, следовал из города Герат в Кабул.

Также СМИ сообщают, что самолет упал на территории, контролируемой боевики Талибана. Местные правоохранители направили на место катастрофы лайнера афганских спецназовцев.

Профильный сервис Flightradar24 сообщил, что пока не владеет данными о катастрофе афганского лайнера и отслеживает всю возможную информацию.

We are following reports that an Ariana Afghan Airlines aircraft has crashed in Afghanistan. We are currently looking for more information.

